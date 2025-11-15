Cão farejador da Polícia encontra carga de haxixe avaliada em R$ 562 mil em transportadora

Durante fiscalização às transportadoras de Campo Grande, um cão farejador da polícia encontrou uma carga de haxixe escondida em uma encomenda enviada de Ponta Porã, que teria destino a Campo Grande. Segundo a polícia, a droga é avaliada em R$ 562.940.

Confirme ainda a Polícia Civil, após vistoria dos objetos, foram localizadas oito porções de haxixe escondidas dentro de uma caixa de som. A droga foi apreendida e encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Agora, as investigações continuam para tentar identificar os remetentes e destinatários dos pacotes apreendidos.

