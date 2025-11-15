Novas mudanças: Prefeitura altera horários e amplia funcionamento de três praças esportivas

A Prefeitura de Campo Grande publicou em edição extra do Diogrande nesta sexta-feira (14), uma errata corrigindo os horários estabelecidos pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes). A informação inicial havia sido divulgada no último dia 7, como parte das medidas de contenção de despesas do município.

Dentre os locais com horários alterados está Praça Belmar Fidalgo, Praça Elias Gadia e Praça Jockey Clube, que passarão a ampliar o período de funcionamento em relação ao que havia sido divulgado inicialmente.

Horários corrigidos

No Belmar Fidalgo, que pela portaria passaria a abrir às 6h, a correção define abertura às 5h de segunda a domingo, com fechamento mantido às 21h. O horário fica próximo ao praticado antes do decreto, quando o local funcionava até 22h.

Na Praça Elias Gadia, a prefeitura também antecipou em uma hora a abertura, passando das 6h para 5h todos os dias, e estendeu o fechamento aos fins de semana para às 21h, e não mais 20h30, conforme constou na primeira publicação.

Já na Praça Jockey Clube, que teria funcionamento reduzido aos domingos, das 7h às 12h, a errata restabelece o horário integral: o espaço agora funcionará das 6h às 20h30, igual aos demais dias. O período de segunda a sábado permanece inalterado.

Os demais parques e praças tiveram mantidos os horários definidos na portaria original, que reduzem o tempo de funcionamento em comparação ao divulgado anteriormente pelo site da Funesp. Em vários casos, a abertura passou das 5h para 6h e o fechamento foi antecipado de 22h para 20h30 ou 21h.

As correções publicadas nesta sexta-feira ajustam inconsistências identificadas após a primeira publicação e ampliam o funcionamento de três espaços bastante utilizados pela população. O restante do regramento permanece válido dentro da política de austeridade adotada pelo Executivo para tentar reequilibrar as contas públicas até 2026.