Recuo do leite e queda em itens do hortifrúti reduzem pressão sobre a cesta básica em Campo Grande

Pesquisa semanal do O Estado aponta menores preços do mês para o leite e descompressão em produtos frescos

O custo médio da cesta básica em Campo Grande apresentou leve alívio nesta semana, impulsionado pelo recuo do leite e pela redução nos preços de itens do hortifrúti. A nova pesquisa realizada pelo O Estado em seis redes da Capital registrou menores valores do mês para produtos de grande consumo, além de estabilidade na maior parte dos itens essenciais.

O leite integral Italac (1 litro) foi encontrado a R$ 4,39 na menor cotação, queda em relação às semanas anteriores e ponto que mais contribuiu para o arrefecimento do grupo de mercearia. Os valores máximos chegaram a R$ 6,69, mantendo amplitude dentro do padrão observado desde o início de novembro.

No hortifrúti, três itens mostraram recuo em parte das redes. A cebola registrou preços a partir de R$ 1,99, enquanto o tomate variou entre R$ 2,99 e R$ 5,79, abaixo do intervalo predominante na semana anterior. A batata iniciou a semana a R$ 2,49, permanecendo entre os produtos com melhor relação de preço entre os supermercados.

Entre os alimentos básicos, o comportamento foi de estabilidade. O arroz Tio Lautério (5 kg) manteve valores entre R$ 13,98 e R$ 18,99, sem alterações relevantes. O feijão Bem-Te-Vi (1 kg) permaneceu entre R$ 5,19 e R$ 5,99, repetindo o patamar observado nas últimas edições da pesquisa. Óleo, açúcar, macarrão e farinha de trigo também seguiram sem movimentos expressivos.

Nos itens de higiene e limpeza, a pesquisa apontou manutenção de preços dentro das faixas praticadas ao longo do mês. O papel higiênico Neve (12 rolos) variou entre R$ 18,90 e R$ 32,99, enquanto o sabão em pó OMO (1,6 kg) oscilou de R$ 19,49 a R$ 28,50, refletindo estratégias comerciais distintas entre as redes.

As proteínas apresentaram comportamento estável. O frango congelado teve valores entre R$ 8,98 e R$ 13,89, e o coxão mole foi encontrado entre R$ 38,90 e R$ 52,90, sem registros de alta significativa em relação ao levantamento anterior.

