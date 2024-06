Nota premiada realiza sorteio de prêmio de R$ 300 mil neste sábado

Neste sábado (29), a Sefaz (Secretaria de Fazenda), o Governo do Estado vai sortear R$ 300 mil referentes ao programa Nota MS.

Concorrem ao prêmio todos os consumidores que incluíram os 11 dígitos do CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais emitidas durante o mês de maio.

Do prêmio total, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertarem seis dezenas, e R$ 200 mil entre os que acertarem a quina. Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa se cadastrar no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também é possível consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês, sem a necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas Clique aqui.

