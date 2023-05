Campo-grandense é preso pela PF em operação contra abuso sexual

Na tarde de ontem (3), a Polícia Federal do Brasil deflagrou uma operação para combater o abuso sexual infantil que contou com o auxílio da Polícia de Queensland, na Austrália. Um morador de Campo Grande foi preso, suspeito de usar a Darkweb para divulgar imagens de abusos infantis. Ele também usava a plataforma online para cometer crimes de aliciamento de menores, ha vários anos.

Segundo a PF, a cooperação da polícia internacional foi fundamental para o sucesso no combate aos crimes cometidos em ambiente cibernético.

Todo o material apreendido na ação será objeto de análise pela Polícia Federal, para identificar mais vítimas e na localização de quem produziu as imagens. No Brasil, este trabalho é realizado pela Força Tarefa de identificação de Vítimas da Polícia Federal, coordenada pelo Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil – CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF.

