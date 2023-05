Após três anos, Festa da Farinha com shows, atividades e gastronomia

A tradicional Festa da Farinha de Anastácio, município a 123 quilômetros de Campo Grande, está de volta este ano, após três anos sem a celebração devido aos protocolos de biosegurança da Covid-19. Em sua 15ª edição, a festa retorna com shows de peso como Fernando e Sorocaba e Rick e Renner.

A Festa será realizada na sexta (5) e sábado (6) deste mês, na Praça Arandú, com entrada gratuita. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que em 2023 completa 58 anos de emancipação. A programação já faz parte da agenda cultural de Mato Grosso do Sul por apresentar grande diversidade na culinária e atrações musicais.

A Festa da Farinha é uma homenagem a colônia nordestina que mora no município, em especial as que estão localizadas na zona rural. Além disso, busca valorizar o principal produto comercializado e consumido na região, a mandioca.

O visitante vai encontrar outros pratos típicos como o bolo de puba, tapioca, coxinha, pão, buchada de bode e outros derivados. A praça de alimentação da festa também contará com produtos da Agricultura Familiar como doces, queijos, pimentas e hortaliças, bem como o artesanato local.

A ideia da Festa é manter viva a tradição dos antepassados de cultivar a mandioca e transformá-la num memorial para as novas gerações. “É com muita alegria que vamos retomar a nossa Festa da Farinha tão tradicional na nossa região. Momento de alegria, celebração e homenagem aqueles que colaboram todos os dias para construir nossa cidade, os nordestinos. Vamos fazer uma linda Festa. Todos estão convidados”, disse o prefeito Nildo Alves.

Confira a programação completa:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.