Inscrições para processo seletivo de estágio no TRT são prorrogadas

As inscrições para o processo seletivo de estágio do TRT MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região) foram prorrogadas e agora os interessados tem até amanhã para se candidatar. As oportunidades são para estudantes do ensino superior da capital e do interior do Estado.

O edital informa ainda que é obrigatória a entrega, via anexo no painel do Estudante no site da Super Estágios, da Declaração Escolar atualizada da Universidade e do Histórico Escolar contendo o coeficiente de rendimento global do aluno até o encerramento do prazo de inscrições, no dia 5 de maio.

Os candidatos que não apresentarem os dois documentos no prazo estabelecido terão suas inscrições indeferidas. O edital estabelece ainda a alteração do cronograma do processo seletivo, com a realização da prova on-line no dia 12 de maio.

Vagas

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e demais cursos relacionados à área de Informática.

No interior, as oportunidades são para acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis, nos municípios de Aquidauana, Dourados, Amambaí, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A seleção é para formação de cadastro de reserva. A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de R$ 1.000,00 e vale-transporte diário de R$ 8,80. Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos.

Inscrição

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas. O candidato deve fazer o cadastro como “estudante” no site www.superestagios.com.br. Depois, acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT 24ª Região.

Podem participar os estudantes com 16 anos ou mais que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. Para os cursos com duração de três anos, serão admitidos candidatos que estejam no segundo semestre do primeiro ano. Não será contratado o candidato que estiver cursando o penúltimo e o último semestre do curso.

Processo seletivo

A seleção será realizada exclusivamente na modalidade on-line. A primeira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será por meio de Prova de Conhecimentos com 30 questões objetivas, no dia 12 de maio. A segunda etapa utilizará o Coeficiente de Rendimento Global do Aluno (em percentual ou nota) como critério de desempate.

As convocações para contratação de acordo com a necessidade do preenchimento das vagas serão realizadas pela Super Estágios por e-mail e/ou telefone.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 ou (67) 99263-9415 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.