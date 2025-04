Trechos da BR-267 apresentam riscos após chuvas e PRF orienta motoristas a evitarem a rodovia

Dois trechos da BR-267, entre Jardim e Porto Murtinho, estão sob risco após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) emitiu um alerta nesta sexta-feira (18), pedindo que motoristas evitem trafegar pela rodovia até que a situação seja controlada.

Os pontos mais críticos, segundo a PRF, estão localizados no km 533, próximo ao Calcário Bodoquena, e no km 556, onde a ponte sobre o Rio Apaporé apresenta risco de colapso estrutural devido à força da correnteza — mesmo sem chuvas no momento.

Em resposta à situação, a PRF realizará sinalização emergencial durante a noite para orientar os condutores e garantir a segurança. A orientação é que os motoristas optem por rotas alternativas, como a BR-060.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliação apenas na manhã deste sábado (19).

Em casos de emergência ou para obter mais informações, os usuários da rodovia podem entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.

