Campo Grande registra caso de roubo de urna eleitoral

Os responsáveis pelo furto de uma urna eletrônica, na tarde de ontem (01), ainda não foram identificados. A Polícia Civil e Polícia Federal (PF) estão em trabalho conjunto para encontrar a urna que estava no porta-malas do mesário e deter os responsáveis pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrências, a informação é de que o aparelho estava com o presidente da seção eleitoral, que foi rendido e agredido pelos bandidos na tentativa de impedir o crime. A urna pertencia a Zona Eleitoral 53, seção 287, que fica na Escola Municipal Irene Szukalano, no Jardim das Hortências.

O carro já foi encontrado pela Guarda Municipal de Campo Grande, na Rua Paulo Soares Valentim, no bairro Alves Pereira. No entando, a urna eletrônica não estava no veículo, que foi enviado para a Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) e passará por perícia.

Em nota, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) afirmou que após tomar conhecimento da ocorrência, imediatamente determinou a substituição da urna eletrônica da Seção Eleitoral em questão. O mesário também foi substituído.

O caso

Em seu relato, o mesário conta que teria buscado a urna eletrônica no TRE-MS às 11 horas na sexta-feira (30) e logo seguiu para casa. À noite, decidiu beber em um bar no Jardim Centro-Oeste e esqueceu de retirar o aparelho de votação do porta-malas do veículo.

Após terminar de beber, saiu sozinho do local e dirigiu em direção ao bairro Aero Rancho. O homem afirma apenas se lembrar de acordar com dois homens dentro do veículo, na Rua da Divisão, subtraindo itens do bolso da vítima. Ele conta que entrou em luta corporal com os assaltantes.

A vítima conta que abriu a porta do carro e correu. Os ladrões levaram o carro prata do modelo Logan EXP, a urna eletrônica, um aparelho celular, uma caixa de ferramentas, um contrato de venda de uma chácara, uma mala de viagem e a CNH da esposa da vítima.

No boletim de ocorrência, o homem relatou que ficou com lesões corporais. Ele não soube descrever as características físicas dos assaltantes, que ainda não foram encontrados.

Crime comum

Em nota, o TRE reforça que, após ter acesso às informações registradas no boletim de ocorrência, entende-se que o caso não se configura como crime com conotação político-eleitoral, mas sim um crime contra o patrimônio – uma vez que o foco do furto era o veículo do mesário.

O TRE também reafirma que o ocorrido não prejudicará, em nada, o perfeito funcionamento das eleições. Também não afetará a totalização dos votos, visto que a substituição da urna e de todo material já foi imediatamente providenciada.

