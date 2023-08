Homem que estuprava a própria filha é preso em Dourados

Na segunda-feira (28), um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Civil em Dourados 230 km de Campo Grande, o homem é acusado de abusar sexualmente da própria filha de oito anos de idade.

Segundo o site Dourados News, o acusado foi preso pela Guarda Municipal após o Conselho Tutelar confirmar o crime. A mãe da menina de 34 anos, deixou a filha na semana passada aos cuidados do pai, que até poucos dias pagava apenas pensão para ela.

A criança disse a conselheira tutelar que o pai todas as noites tirava a sua roupa e praticava os atos sexuais, a menina apresentou alguns problemas de saúde como febre e vomito. Denúncias foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, que acionou as forças de segurança para efetuar a prisão do acusado.

O homem alegou perda de memória quando consome bebida alcoólica, mas não negou a veracidade dos relatos.