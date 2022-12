Caminhonete é furtada dentro do Aeroporto de Campo Grande

Uma caminhonete Toyota Hilux da cor preta foi furtada de dentro do estacionamento GJ Park, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A dona havia deixado o veículo no estacionamento na última quarta-feira (7), para fazer uma viagem a Goiânia, em Goiás.

Patrícia Teodoro de Castro, proprietária do caminhonete, explica que deixou o carro no estacionamento no por volta das 00h23 do dia 7 de dezembro e seguiu para sua viagem, contudo, ao retornar a Campo Grande às 7h30 deste sábado (10), ela foi surpreendida quando não encontrou seu carro onde havia deixado.

A vítima entrou em contato com a empresa responsável pelo estacionamento e foi informada que o veículo saiu do local uma hora após ter sido deixado por ela. No carro havia ainda outros pertences e dinheiro.

“Fui até o guichê de informações e lá eles identificaram que meu carro saiu do estacionamento no mesmo dia por volta de 1h24. Eu estava com o meu ticket em mãos mas o estacionamento liberou sem meu conhecimento”, relata.

Patrícia teve acesso às câmeras de segurança e viu o momento em que seu carro foi furtado, nas imagens o suspeito apenas apresenta um documento e é liberado pelo gerente do local. Após o ocorrido Patrícia foi orientada a mandar um e-mail a empresa formalizando o furto e a acionar o seguro do veículo.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado como furto na Depac-Centro. O gerente do estacionamento também prestou esclarecimentos à polícia.

Foram registrados dois furtos de veículos no Aeroporto Internacional de Campo Grande em menos de dois dias.

