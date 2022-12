Dut’s Fan Fest cancela show de Matheus e Kauan após derrota da seleção na Copa

Com a derrota do Brasil nos penâltis para a seleção da Croácia na Copa do Mundo do Catar, no fim da amanhã de ontem (09), os shows da Dut’s Fan Fest foram cancelados. De acordo com comunicado oficial da empresa, seria impossível realizar os shows sem o horário especial concedido nos dias de jogo da seleção.

Ainda em comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa responsável pelo evento informou que os ingressos serão devolvidos a partir do dia 28 de dezembro. Neste sábado (10) a dupla sertaneja Matheus e Kauan iria se apresentar em Campo Grande. Também era esperado a realização de shows de Teto, Maiara e Maraísa, além de Atitude 67 durante o mês.

“Com o nosso sonho adiado, entendemos perder o sentido de reposicionar shows de tanta importância onde se atinge público de todas as idades, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, em um dia de semana que agora se torna normal, onde todos trabalham com horários comerciais impossibilitando que todos tenham acesso de ingressar ao evento”, detalhou a empresa.

A decisão teria sido tomada em conjunto com a empresa e os artistas. A partir do dia 28 deste mês os ingressos físicos serão devolvidos na loja Dut’s no Shopping Bosque dos Ipês. Já os ingressos virtuais deverão ser restituídos pela plataforma BaladaApp a partir da mesma data.

Confira o comunicado:

Dentre tantos Show’s, eventos e projetos criados por nós da Dut’s Entretenimento, a Dut’s Fan Fest foi idealizada com único objetivo, o tão sonhado e esperado HEXA.

Historicamente todas as nossas entregas foram pautadas com muito amor e carinho, tudo sempre foi feito de corpo, alma e coração para nossos clientes e colaboradores, estes adjetivos nunca deixarão de ser premissa em nossos projetos.

Com nosso sonho adiado, entendemos perder o sentido de reposicionar show’s de tanta importância onde se atinge público de todas as idades, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, em um dia de semana que agora se torna normal, onde todos trabalham com horários comerciais impossibilitando que todos tenham acesso de ingressar ao evento, o que de fato não é nosso objetivo.

Portanto e em decisão conjunta com os artistas, Matheus e Kauan, Teto, Maiara e Maraísa, Atitude 67, informamos que estes shows estão cancelados.

A partir do dia 28/12, os ingressos físicos serão devolvidos integralmente aos adquirentes na loja Dut ‘s no Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos adquiridos na plataforma Baladapp serão restituídos por este canal a partir da mesma data ( 28/12 ).

Sim, nosso sonho do Hexa foi adiado, mas nós da Dut’s Entretenimento nunca vamos deixar de sonhar, nos vemos no Dut’s Fan Fest 2026.

Rumo ao Hexa 2026 BRASIL !