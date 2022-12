Com mais praticidade, Pix não sai da rotina do consumidor

Método de pagamento instantâneo foi criado em 2020

Por sua facilidade e praticidade, o Pix, já é o método de pagamento preferido dentre os brasileiros, e não sai mais da rotina. Em Campo Grande, o cenário não é diferente, já que a cada canto é encontrada essa opção. O método instantâneo entrou em vigor no dia 16 de novembro de 2020.

A fotógrafa e pedagoga, Alana Santiago de Oliveira Borges, de 27 anos, serve como exemplo ao uso recorrente. “Eu só uso Pix, pois dentro da minha realidade acho o mais seguro, eu não ando com dinheiro. Eu também acho o mais rápido e prático. Não sei mais o que é uma fila faz muito tempo, sem falar que para fechamento de contratos também ficou bem mais fácil”, destaca.

Contudo, a consumidora pontua os prós e contras. “Ao mesmo tempo em que acho rápido, também não é, pois ficamos dependentes da velocidade da internet. Outro ponto é, se a bateria do celular está acabando, eu não tenho um real na carteira. Fico sem dinheiro”, completa.

Reflexo

O economista Eugênio Pavão, faz uma análise sobre o método revolucionário e destaca algumas situações que impactam de forma positiva e negativa. “O Pix se popularizou, entretanto, com o sumiço do dinheiro do mercado, se tornou também um meio de negócio para o crime”, explica.

De acordo com Pavão é válido esclarecer que o meio se popularizou seguindo as inovações tecnológicas, algo necessário para o mercado. “Com o desenvolvimento da informática e de novas inovações financeiras, passamos pela fase de cheques, cartão de crédito, vale alimentação e ticket, que vão substituindo o dinheiro.

Com o surgimento de bancos digitais, a velocidade das negociações aumentou e com a chegada do Pix, a revolução se confirma, com o cadastramento de mais de 131 milhões de chaves”, pontua. Outra questão que o economista frisa é o status que o método ocupa, esclarecendo não se tratar de uma moeda e sim uma modalidade.

“Serve para pagar despesas diárias e também grandes valores, o Pix se tornou o queridinho dos comerciantes e consumidores, pois reduziu taxas bancárias verificações de crédito no Serasa, SPC”, finaliza.

Novas Regras

No início de dezembro, o Banco Central chegou com novidades para os adeptos ao Pix e anunciou mudanças para o método de pagamento instantâneo para 2023. O foco maior será na questão de segurança, com o objetivo de diminuir vazamento de dados, bem como golpes.

Dentre as alterações está o fim do limite por transação via Pix, ficando sobre responsabilidade dos bancos a limitação por período. Das 6h às 20h e das 20h às 6h do dia seguinte, fica a critério do titular utilizar todo o limite de uma só vez, não havendo a limitação de valores por transferência.

O Pix Saque e Troco também sofrerão mudanças, passando para R$ 3 mil durante o dia e R$ 1 mil na parte da noite. De acordo com o Banco Central o que não mudará são as regras para alteração de limites, que devem ser atendidas de imediato entre 24 e 48 horas após a solicitação.

As mudanças devem ainda facilitar para correspondentes bancários que poderão intermediar pagamentos de pensões, aposentadorias e salários.

Movimentação

Levantamento feito pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) com base em números do Banco Central, realizado em setembro deste ano, o sistema de operação monetária já acumulava 26 bilhões de operações, totalizando um montante de R$ 12,9 trilhões.

