Campo Grande entra em alerta para temporais neste fim de semana, diz Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informou, na tarde desta quinta-feira (14), que o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um Alerta Laranja para risco de tempestades na Capital. O aviso, que indica perigo potencial, começa à meia-noite de domingo (16) e permanece em vigor até as 7h de segunda-feira (17).

Segundo o INMET, há previsão de chuva intensa, com volumes entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao dia, além de ventos fortes e possível queda de granizo. As condições aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, danos na rede elétrica e prejuízos em plantações.

Diante das condições, a Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos e quedas de galhos. A orientação é evitar trafegar por vias inundadas, buscar abrigo seguro durante as tempestades e se manter longe de árvores, placas e redes de transmissão. Também é recomendado não utilizar equipamentos eletrônicos ligados à tomada durante rajadas de vento ou descargas atmosféricas.

A equipe da Defesa Civil está de plantão 24 horas e seguirá monitorando as condições climáticas. Em caso de necessidade, os moradores podem acionar os seguintes canais:

156 – solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua

– solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua 193 – Corpo de Bombeiros e ocorrências envolvendo a rede elétrica

– Corpo de Bombeiros e ocorrências envolvendo a rede elétrica 199 – Defesa Civil

A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e se manter atento às mudanças no tempo ao longo do fim de semana.