Caminhonete capota na BR-080 em Costa Rica e deixa quatro feridos

Uma caminhonete Toyota Hilux saiu da pista e capotou na BR-080, em Costa Rica, a cerca de 328 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta sexta-feira (25). O acidente deixou quatro pessoas feridas, que foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com publicação do portal Chapadense News, o veículo era ocupado por dois homens e duas mulheres, todos moradores de Coxim. Eles haviam saído de Chapadão do Sul com destino à Capital quando, ao passar por uma curva, o condutor perdeu o controle da direção. A caminhonete saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Segundo o portal Chapadense News, o trecho onde ocorreu o acidente é conhecido como “curva da morte”, devido ao alto índice de acidentes registrados no local. O Samu de Camapuã foi o primeiro a chegar para prestar atendimento, encontrando todos os ocupantes conscientes e com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul também foi acionado para dar suporte à ocorrência. Apesar da gravidade do acidente, felizmente, não houve vítimas em estado grave.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais