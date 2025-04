360 Kg de cocaína são apreendidos dentro compartimento oculto de caminhão em Maracaju

Na manhã da última quinta-feira (24), tabletes somando 360 Kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

na cidade de Maracaju (MS).

Os policiais realizavam fiscalização quando o condutor de um caminhão entrou e saiu de um posto de combustíveis ao perceber a presença dos policiais. A equipe realizou buscas e localizou o veículo estacionado no perímetro urbano do município.

Durante a abordagem ao condutor, o homem disse que não transportava nada e voltava vazio de Ponta Porã após entregar o caminhão para um desconhecido e pegar o veículo para seguir viagem.

Diante das suspeitas de que algum ilícito estivesse escondido no caminhão, os policiais realizaram uma busca minuciosa e encontraram um compartimento oculto no reboque. Com o apoio do Corpo de Bombeiros de Maracaju, o esconderijo foi aberto e os tabletes de cocaína encontrados.

O motorista não deu informações sobre o destino da droga. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados (MS).