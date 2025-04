Após interdição, BR-267 é liberada entre Caracol, Jardim e Porto Murtinho; motoristas devem redobrar atenção

A BR-267, importante rodovia federal que liga Caracol, Jardim e Porto Murtinho, foi liberada para o tráfego no fim da tarde de sexta-feira (25), segundo nota oficial divulgada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). O trecho havia sido interditado em razão dos danos severos causados pelo transbordamento do Rio Perdido.

Apesar da liberação, motoristas precisam ter atenção redobrada. Em dois pontos da rodovia, a circulação segue em sistema de “pare e siga”: no km-556, próximo à Fazenda Margarida, e no km-533, nas imediações das rotatórias de acesso ao Calcário Bodoquena.

As fortes chuvas que atingiram a região sudoeste de Mato Grosso do Sul provocaram a elevação rápida do nível dos rios e uma intensa erosão do solo sob a pista. No último sábado (19), análises técnicas feitas por engenheiros do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) identificaram solapamentos — processo de remoção de material do solo — em camadas inferiores ao asfalto, comprometendo a estrutura da rodovia.

O município de Jardim permanece em situação de emergência até o final de junho, conforme decreto nº 076/2025, publicado em 18 de abril. A medida foi tomada devido ao volume de chuvas acima da média histórica, que causou estragos em ruas, estradas e pontes, além de danos materiais a imóveis atingidos por alagamentos.

Com o decreto, a Prefeitura pode dispensar processos de licitação para a execução de obras emergenciais e compra de materiais. Neste sábado (26), Jardim voltou a registrar pancadas de chuva, e ainda há famílias desalojadas, que estão abrigadas em um centro de múltiplo uso, mantido pela administração municipal.

