Caminhonete capota em acidente na região do Bairro São Francisco

Segundo informações a suspeita é que um dos condutores tenha passado no sinal vermelho

No final da manhã de hoje (15), uma caminhonete S10 capotou, após colidir contra outro veículo no cruzamento da Rua José Antônio com Espírito do Santo, região do Bairro São Francisco, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o condutor da caminhonete foi socorrido com dores muscular. O motorista do outro veículo não teve ferimentos graves.

Segundo informações a suspeita é que um dos condutores tenha passado no sinal vermelho. Uma equipe do moto patrulhamento da Guarda Municipal também foi acionada para monitorar o trânsito.

