Operação “Mão de Ferro” ficaliza estebelecimentos e combate crimes de furto de fios metálicos em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira(15), foi deflagrada a operação “Mão de Ferro” em Três Lagoas contra crimes de furto e receptação de fios metálicos, hidrômetros e outros materiais recicláveis.

A operação também fiscaliza a regularidade do funcionamento dos estabelecimentos que comercializam tais produtos, além de orientar aos seus proprietários sobre as consequências do descumprimento dos dispositivos legais.

Durante a ação policial, foram fiscalizados diversos estabelecimentos, espalhados por todas as regiões da cidade. Num dos pontos fiscalizados, no Jardim Alvorada, foram localizados e apreendidos mais de 70kg de fios de cobre, sem origem lícita comprovada. A responsável pelo estabelecimento foi conduzida a sede da SIG(Setor de Investigações Gerais da Polícia), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência pelo crime de receptação qualificada.

Outras duas pessoas também foram conduzidas a unidades policiais, uma delas até a SIG e outra até a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde foram ouvidas como suspeitas da prática do delito de exercício irregular de atividade, pois os estabelecimentos estavam funcionando sem o alvará exigido pela Prefeitura Municipal.

Força-tarefa da Operação

Quase 30 policiais civis de todas as todas as delegacias do município pariticparam da ação coordenada pela SIG (Seção de Investigações Gerais) todas as delegacias do município, sendo empenhadas dez viaturas. A operação foi deflagrada pela Delegacia Regional de Polícia Civil.

A operação contou ainda com o apoio da Prefeitura, que forneceu agentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria do Meio Ambiente, para fiscalizar a regularidade do funcionamento dos estabelecimentos e o respeito a legislação ambiental.

Punições pelo Crime de Receptação

A Polícia Civil informou e deixou um alerta aos proprietários de estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis, que a aquisição, não só de fios metálicos como de qualquer outro material sem origem lícita comprovada pode caracterizar o crime de receptação, desde a forma culposa até a forma qualificada, com penas que variam de um a oito anos de prisão.

Outro ponto esclarecido pela Polícia Civil é a existência da Lei Municipal nº 3791/2021, que proíbe a comercialização de cobre, alumínio e similares sem origem comprovada, de forma que se forem flagrados em posse de materiais desta natureza, os responsáveis legais pelo estabelecimento poderão ser responsabilizados com penalidades administrativas junto ao município.

A polícia ainda informou que terão outras edições de operações do tipo neste ano.

Para realizar denúncias de diversos tipos,a polícia de Três Lagoas divulga os seguintes telefones para que a população entre em contato: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

