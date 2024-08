Durante pescaria, família encontra corpo de idoso boiando em córrego de Sonora

Idoso ainda não identificado foi encontrado morto, nessa quarta-feira (14), em Sonora, distante 362 quilômetros de Campo Grande, após se afogar em um córrego da região.

Conforme Boletim de Ocorrência, uma família pescava no local conhecido como “confusão”, quando se aproximaram de um barranco e encontraram um corpo boiando.

Em um primeiro momento não era possível identificar se a vítima era masculina ou feminina. A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil e a Perícia.

Ao tirarem o corpo da água, os peritos notaram que se tratavam de um homem idoso, e que possivelmente tenha se afogado na região, uma vez que ele não apresentava ferimentos. Entretanto, só analise detalhada poderá identificar a causa da morte.

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem identificar a vítima. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

