Três Lagoas amplia público-alvo da vacina contra a meningite em resposta ao aumento de casos da doença

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou a ampliação do público-alvo da vacina Meningocócica ACWY até o final deste mês. Agora, os novos grupos inclusos são: adolescentes de 11 a 18 anos de idade, profissionais de saúde em atividade e dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids.

A vacina estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) de Três Lagoas, seguindo o horário de funcionamento de cada local. A medida tem como objetivo aumentar a proteção da população e garantir a disponibilidade da vacina.

A resolução nº 42/SES/MS, publicada no Diário Oficial, estabelece a ampliação do público-alvo e recomenda que a estratégia seja adotada até a disponibilidade de doses da vacina Meningocócica ACWY (conjugada) pelos municípios, com prazo até o dia 31 de julho de 2023.

Três Lagoas registrou um aumento de 150% no número de casos da doença no primeiro semestre de 2023. Enquanto em 2022 foram confirmados três casos, neste ano já foram contabilizados cinco casos positivos. Essa elevação no número de casos está relacionada à queda nos índices de vacinação, uma tendência observada não apenas em Três Lagoas, mas em todo o país.

Os grupos que agora podem se vacinar incluem:

– Adolescentes de 11 a 18 anos de idade que não foram vacinados ou que estão com cinco anos ou mais desde a última dose da vacina Meningo ACWY.

– Profissionais de saúde que estejam em atividade em unidades de saúde e que ainda não foram vacinados com a vacina Meningo ACWY.

– Adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids e que tenham passado cinco anos ou mais desde a última dose da vacina meningocócica conjugada (MenC ou menACWY), seguindo as recomendações do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais).

A ampliação do público-alvo visa garantir a proteção desses grupos vulneráveis contra a meningite e contribuir para a redução dos casos da doença. É importante que as pessoas elegíveis procurem as unidades de saúde para se vacinarem dentro do prazo estabelecido. A vacinação é fundamental para a saúde individual e coletiva, prevenindo complicações e contribuindo para a segurança de todos.