Caminhoneiros são sequestrados e mantidos em cárcere após cair em golpe do falso frete

Três caminhoneiros foram sequestrados e mantidos em cárcere por um grupo de criminosos na tarde de ontem (30), após terem caído no golpe do falso frete, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Militar, os caminhoneiros foram acionados via telefone por uma empresa para transportar uma suposta carga de grãos para fora do Estado. Os sequestradores combinaram com as vítimas o local e o horário onde pegariam a carga.

Segundo o site O Pantaneiro, no local combinado, os caminhoneiros foram rendidos e encapuzados pelos sequestradores. Aos policiais, as vítimas relataram que foram levados para uma residência e que ficaram trancados em um cômodo parecido como um quarto. Eles só tinham uma janela pequena para ver a luz do sol e ficaram no local até escurecer.

Ainda segundo o relato das vítimas à polícia, os caminhoneiros não foram agredidos e nem ameaçados. Eles receberam refeição como almoço. Questionados pelos policiais sobre a identificação dos criminosos, os caminhoneiros relataram que os sequestradores falavam muito baixo os seus nomes, por isso dificultou para eles ouvir o nome dos bandidos.

Ainda em depoimento, as vítimas relataram que por volta de 22h, foram retirados do quarto e encapuzados novamente. Os sequestrados os levaram até a mata e o amarraram. Um deles apenas ficou cuidando. Um dos motoristas relatou aos policiais que foram soltos, após um deles relatar que “caminhão de vocês estará no posto” e depois foi embora.

Os motoristas assustados e abalados com a situação, ficaram no local até se soltarem e pedir ajuda em um posto, onde supostamente os caminhões estariam. As vítimas estavam molhadas, pois na região choveu bastante e estavam com as roupas sujas.

As características dos caminhões foram repassados para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o caso será investigado pela Polícia Civil de Anastácio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram