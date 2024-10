Caminhoneiro vítima de acidente em nova Andradina, morre após 12 dias internado

Patrick Alexander Conegundes de Deus, de 24 anos, morreu na segunda-feira (7) após 12 dias internado devido a um grave acidente de trânsito. O jovem, que trabalhava como motorista de caminhão para uma usina, não resistiu aos danos decorrentes de uma colisão com uma carreta canavieira na zona rural de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu na manhã do dia 26 de setembro em uma estrada de terra. De acordo com informações divulgadas no dia do ocorrido, a visibilidade estava comprometida devido à grande quantidade de poeira no ar, o que pode ter impedido Patrick de perceber a proximidade da carreta, resultando no impacto violento.

Patrick foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o estado grave no Hospital Santa Rita, em Dourados, onde houve ocorrências internadas até o dia de sua morte. Ele ficou preso nas ferragens do caminhão após as questões, que deixaram os dois veículos completamente destruídos.

