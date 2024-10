Motorista abandona carro após veiculo capotar em Nova Andradina

Motorista ainda não identificado abandonou um carro após capotagem, nesse domingo (6), em Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu na alça do anel viário, aos fundos do residencial Portal do Parque. Quando o veículo foi encontrado, não havia ninguém próximo para se responsabilizar pelo automóvel.

Além disso, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também não foi acionada para registrar a ocorrência. Não há registros de entrada em hospitais da região com feridos do acidente.

