Bebê de três meses morre após ser arremessada em atropelamento em Naviraí

Uma notícia divulgada na segunda-feira (7), abalou a cidade de Naviraí, localizada a 359 quilômetros de Campo Grande, com a morte de uma bebê de três meses, que foi arremessada ao chão durante um atropelamento. O acidente aconteceu no final da tarde do dia 4 de outubro, na Rua Jardim do Paraíso. A criança faleceu nesta segunda-feira, no Hospital Universitário de Dourados, após três dias de luta pela vida.

De acordo com o relato da mãe, ela caminhava com a filha no colo quando foi atingida por uma motocicleta. Com o impacto, a bebê foi arremessada ao chão, sofrendo graves ferimentos. O motociclista, que estava acompanhado de uma passageira, parou momentaneamente e perguntou à mãe se ela estava bem. No entanto, ao ouvir a mulher gritar desesperadamente pela filha, ele fugiu do local sem prestar socorro, conforme registrado no boletim de ocorrência.

A bebê foi socorrida e levada para atendimento médico, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Dourados. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu.

O caso está sob investigação pela polícia, que busca identificar e localizar o motociclista envolvido no atropelamento.

