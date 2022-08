A caminho do parto gestante colide com caminhonete no Centro

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (22) entre duas caminhonetes do tipo Ranger, no cruzamento das ruas sete de setembro com 13 de junho. Uma mulher grávida estava entre os passageiros envolvidos na colisão.

De acordo com as informações iniciais, a caminhonete cinza trafegava a 13 de junho, via preferencial, quando foi atingido por outra caminhonete, que seguia na direção da sete de setembro. O impacto foi tão forte que a caminhonete cinza foi parar dentro de um consultório médico, que fica na esquina, destruindo o portão de acesso a local.

No veículo cinza estava um casal e a mulher se encaminhava ao hospital para realizar uma cesárea. No resgate ela estava orientada e consciente, com um corte no supercílio. O condutor do outro veículo não se feriu mas também recebeu atendimentos devido ao susto. A passageira grávida foi levada para o hospital Proncor.

A secretária que trabalha no local atingido, relata o susto com a colisão. “Eu estava organizando o consultório e ouvi um estrondo muito alto aqui. Essa esquina é muito perigosa e do nada o barulho e a caminhonete entrou dentro da varanda do consultório. Um absurdo isso, precisa de uma sinalização aqui urgente. Pelo menos duas a três vezes por semana tem uma batida aqui”, relata.

Um dos veículos ficou com a frente totalmente danificada. O trânsito no local continua com fluxo normal.

Confira mais informações na reportagem de João Gabriel Vilalba e Berlim Calderão