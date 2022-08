Caminhoneiro que matou menino de 5 anos tem liberdade negada

O caminhoneiro de 25 anos, acusado de atropelar e matar Luiz Vital Paruche Viana, de 5 anos, teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado. O atropelamento aconteceu em Rio Brilhante, em 18 de Julho, a 161 quilômetros de Campo Grande.

A defesa do acusado argumentava não haver requisitos legais para dar continuidade a prisão cautelar e que a comoção social gerada não “se confunde com a ofensa à ordem pública, de modo que não é suficiente para embasar a manutenção da custódia preventiva”.

Foi pedida então a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por uma medida cautelar, com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP/MS), foi contra.

A defesa ainda alegou que o acidente teria acontecido por “infortunística veicular de trânsito”, porém as investigações sugerem que o suspeito assumiu o risco de causar o óbito de Luiz, já que o motorista dirigia o caminhão após ingerir uma dose altíssima de álcool e transitava em alta velocidade pela via.

Mas, em razão da gravidade do crime e a possibilidade do motorista cometer o mesmo delito, já que o acusado revelou a polícia que que já havia sido detido em São Paulo por dirigir embriagado, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferida pela juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida.

Sobre o caso

Luiz estava brincando em um terreno com o irmão, quando foi atropelado e morto pelo motorista embriagado, que estava a caminho de uma conveniência para comprar mais bebida.

Após o acidente, o condutor e a esposa, que estava no caminhão, fugiram do local sem prestar socorro a criança, mas foram localizados logo depois pela polícia, que constatou a ingestão de álcool pelo homem.

Luiz chegou a ser atendido por bombeiros e encaminhado para um hospital, mas não resistiu e acabou morrendo antes de chegar ao local. A mãe da criança entrou em choque e continuou abraçada ao filho durante todo o trajeto. O irmão de Luiz não se feriu, mas também entrou em choque.

