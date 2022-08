Festa ‘agustina’ termina com homem morto e adolescente ferida

Wanderson da Silva Padilha, de 31 anos, morreu na noite de ontem (5) em uma festa ‘agustina’ realizada no Parque do Lageado na capital. Ele foi atingido por pelo menos 9 disparos e morreu no local, uma adolescente de 14 anos também foi ferida.

Segundo informações, a esposa de Wanderson contou estar na festa, quando um suspeito apontou um revólver para a vítima. O homem ainda tentou correr para um terreno, mas foi seguido pelo suspeito.

O autor realizou vários disparos com a arma em direção ao rosto de Wanderson, que morreu no local. A adolescente acabou sendo atingida nos pés por balas perdidas, ela foi socorrida por testemunhas e levada para a Santa Casa.

A Perícia e a Polícia Civil também foram ao local e fo constatado que Wanderson tinha 9 perfurações por arma de fogo no corpo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples.

Também foi registrada a lesão corporal contra a adolescente. O autor dos tiros ainda não foi identificado, e segue sendo procurado pela polícia.

