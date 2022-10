Real Madrid fará proposta por Endrick, diz jornal espanhol

O Real Madrid se prepara para entrar na briga pela grande promessa do futebol brasileiro. Segundo o jornal espanhol ‘Marca’, o clube merengue deve apresentar uma oferta oficial ao Palmeiras por Endrick. A informação vem após boatos de que o PSG também estaria interessado no jovem.

A joia alviverde só poderá deixar o Brasil quando completar 18 anos, em 21 de julho de 2024. Mas isso não tem impedido que impedem grandes equipes da França, Espanha e Inglaterra de procurarem os empresários do jogador.

O jovem atleta já estava sendo especulado em alguns clubes e o assédio europeu só aumentou após a estreia na equipe principal. No jogo de Curitiba, Endrick marcou os dois primeiros gols pelo Palmeiras profissional e foi observado, in loco, pelo argentino Luis Ferrer, que comanda o departamento de “scout” do Paris Saint German.

O jornal já havia informado que os Merengues observavam o jogador há um tempo. No entanto, a ameaça do PSG fez com que o Real Madrid acelerasse seus planos na corrida por Endrick. A disputado pelo jovem atleta pode significar mais uma guerra entre as duas equipes, cujas relações foram rompidas por causa da novela Mbappé.

Endrick tem uma multa rescisória calculada hoje em 60 milhões de euros (R$ 317,5 milhões). Mas o cálculo é de que, se tudo correr como esperado, ele vai valer mais de 100 milhões de euros (R$ 529 milhões) daqui quase dois anos.

