Sesau aprova reestruturação e nega prejuízos para a saúde de Mato Grosso do Sul

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande reforçou seu apoio à reestruturação da saúde proposta pelo Governo do Estado. A Sesau assegura que as mudanças não trarão prejuízos à população.

Na verdade, segundo a secretaria o objetivo é justamente o contrário: melhorar o atendimento para casos de alta complexidade.

Atualmente, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), assim como os demais hospitais da Capital estão sobrecarregados. Um dos motivos que provocam essa alta demanda são os atendimentos aos pacientes que poderiam ser tratados em unidades mais básicas.

Conforme noticiado anteriormente pelo O Estado, com a nova organização, os casos menos graves serão encaminhados para as USFs (Unidades de Saúde da Família) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Essa medida prevê a liberação de leitos e equipes no Hospital Regional. Assim, o HRMS poderá focar e dar mais agilidade e qualidade ao atendimento de pacientes que realmente precisam de cuidados de alta complexidade.

