Sem chuvas, frio de manhã e calor a tarde continuam em MS

Tempo seco ente 8% e 20% de umidade em quase todo o Estado exige alerta e cuidados da população

Neste domingo (17), o tempo ficará estável estável em todo o Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Iso ocorre devido a um sistema de alta pressão atmosférica manterá o

As temperaturas apresentarão rápida elevação ao longo do dia, especialmente nas tardes, onde as máximas podem atingir valores superiores a 35°C. As temperaturas mínimas permanecerão amenas nas primeiras horas da manhã, variando entre 9°C e 11°C, sobretudo na metade sul do estado.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, com valores mínimos entre 8% e 20% em grande parte do território, configurando estado de atenção conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e elevando o risco de incêndios florestais. A presença do ar seco favorecerá alta amplitude térmica diária, com diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas podendo exceder os 20°C no mesmo dia.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

● Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.

● Beber bastante líquido.

● Umidificar os ambientes.

● Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam

provocar incêndios.

Com informações do Cemtec.

