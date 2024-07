Caminhoneiro morre após tentar desviar de vacas na BR 262

Após o acidente os animais foram carneados e a carga de abacaxi que o homem levava para o Ceasa/MS foram saqueadas

Na madrugada desse domingo (14), um caminhoneiro morreu após tentar desviar de duas vacas que estavam na rodovia BR-262, cerca de 15 quilômetros de Campo Grande.

O homem carregava uma carga de abacaxis com destino ao Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) que foi saqueada pelas pessoas que passavam pelo local.

Os animais atingidos pelo caminhoneiro também foram carneados após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deixar o local. Saquear é crime passível de multa.

De acordo com informações, o motorista bateu no guard rail e o veículo caiu em uma ribanceira, destruindo a cabine do caminhão.

