Motociclista é socorrida em estado grave após acidente em rotatória da MS-316

Uma motociclista, identificada como Ana Claudia da Luz, de 37 anos, foi socorrida em estado gravíssimo na manhã desse domingo (14), após praticamente ‘passar reto’ em uma rotatória da MS-316, no município de Paraíso das Águas. Ela estava retornando de um encontro de motos e estava acompanhada do marido, que estava em outra motocicleta.

Segundo informações do site local BNC Notícias, ela seguia pela rodovia quando acabou sofrendo o acidente ao passar pela rotatória.

Com isso, ela ficou inconsciente e uma unidade de resgate foi acionada. Em decorrência dos graves ferimentos, Ana Claudia foi intubada e transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Ela estava com uma Kawasaki Ninja com placas de Camapuã. A motocicleta ficou danificada e ficou sob responsabilidade da família, que estava logo atrás quando ocorreu o acidente.

A polícia da cidade ainda investiga o caaso.

