Bebê cai em vaso sanitário em parto inesperado e morre em Cassilândia

Na tarde do último domingo(14), uma mulher deu a luz a um bebê enquanto utilizava o vaso sanitário na cidade de Cassilândia, a 420km de Campo Grande. O recém nascido morreu a caminho do hospital.

De acordo com boletim de ocorrência, o hospital informou a polícia sobre a situação de que os pais levaram o recém-nascido ao hospital da Santa Casa de Cassilândia e que havia falecido a caminho do local.

A mulher disse aos policiais que foi usar o vaso sanitário e quando se sentou o bebê caiu e que assustada com a situação, pegaram o recém, o colocaram numa caixa de papelão e foram até o hospital para buscar ajuda, mas a criança morreu no caminho.

A médica disse que o caso não se trata de um aborto espontâneo ou provocado, nem de um feto, mas que a causa da morte não pode ser indicada sem laudo da perícia. Segunda a médica, a mãe apresentava sangramento e que estava sendo medicada e observação.

O caso está sendo investigado.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.