Caminhoneiro é preso por dirigir bêbado e parte para cima de policiais

Ao receber voz de prisão, Caminhoneiro de 53 anos de idade xingou e ameaçou equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O fato aconteceu na noite de ontem (1º), em Caarapó, após ser flagrado dirigindo embriagado na BR-163.

Policiais faziam operação no quilômetro 208 da rodovia, onde o suspeito foi abordado em um caminhão Scania atrelado a dois semi reboques.

O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica enquanto aguardava a manutenção de um dos pneus do veículo em uma borracharia. Ele apresentava forte odor etílico, tinha sinais de desorientação, fala confusa e desequilíbrio. Ao ser orientado a realizar o teste do ‘bafômetro’, recusou-se.

Com a comprovação de embriaguez pelos sinais apresentados, o caminhoneiro recebeu voz de prisão e apresentou comportamento eufórico e agressivo. Ao ser algemado, xingou e ameaçou os agentes.

