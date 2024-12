Escolas da Rede Estadual de Ensino terão recesso coletivo na última semana de 2024

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) instituiu um recesso coletivo para todas as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE/MS) durante o período festivo. As escolas estarão fechadas de 24 de dezembro a 1º de janeiro, retornando às atividades normais em 2 de janeiro.

A medida tem como objetivo reconhecer o esforço dos profissionais ao longo do ano letivo e oferecer aos servidores das escolas um período de descanso e celebração com suas famílias. Durante esse período, as coordenadorias regionais e a sede da SED continuarão funcionando normalmente, garantindo a continuidade dos serviços administrativos.

Essa iniciativa reflete o compromisso da SED com o bem-estar da comunidade escolar, proporcionando tempo para o descanso e celebração das festas de fim de ano. A expectativa é que o recesso contribua para um retorno ainda mais motivado e produtivo no início do novo ano letivo.

A decisão também atende a solicitações feitas por servidores nas unidades escolares, que discutiram o tema com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Para o secretário, essa ação não só valoriza o trabalho dos educadores, tanto docentes quanto não docentes, mas também promove um ambiente escolar mais saudável e motivador. “Estamos comprometidos em melhorar a educação para nossos estudantes, e um bom descanso é fundamental para esse processo”, afirma Daher.

“Sabemos que o final do ano é um momento especial. Nossos servidores se dedicaram muito ao longo do ano e o recesso é uma forma de reconhecer esse esforço. Queremos que todos aproveitem as festas com suas famílias e recarreguem as energias para o próximo ano”, conclui o secretário.

A SED reforça que a iniciativa busca equilibrar o bem-estar dos servidores com a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar, reafirmando seu compromisso com uma educação pública mais eficiente e humanizada.