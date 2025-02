Caminhoneiro é preso na BR-163 com mais de 2,6 toneladas de maconha e 825 munições escondidas em carga de ferro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta sexta-feira (7) um caminhoneiro de 41 anos que transportava 2.604 quilos de maconha e 825 munições na BR-163, em Campo Grande (MS). O material ilícito estava oculto em meio a uma carga de ferro gusa.

Os agentes da PRF realizavam uma fiscalização de rotina na rodovia quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. Durante a inspeção, o motorista informou que transportava ferro gusa da cidade de Ribas do Rio Pardo (MS) para Mogi das Cruzes (SP).

No entanto, ao realizarem uma vistoria mais detalhada na carga, os policiais encontraram vários fardos de maconha e caixas de munição escondidos entre as peças de ferro. Após a descoberta, o condutor acabou confessando que transportava o entorpecente de Campo Grande com destino a São Paulo.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o caminhão e os ilícitos apreendidos, para a Polícia Federal de Campo Grande, onde responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema de transporte de entorpecentes e armamentos.

