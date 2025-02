Sábado de sol e calor intenso no Mato Grosso do Sul, alerta Cemtec

O sábado (8) será marcado por sol e variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas que podem atingir entre 36°C e 38°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo quente e seco.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, exigindo atenção redobrada para a hidratação e cuidados com a saúde. Apesar do calor predominante, o transporte de umidade, aliado ao aquecimento diurno, pode provocar pancadas de chuva isoladas e temporais pontuais com raios e rajadas de vento.

As temperaturas mínimas no Estado variam entre 20°C e 26°C, enquanto as máximas ficam entre 30°C e 38°C. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 31°C e 33°C. Os ventos sopram dos quadrantes norte e leste, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima desse valor.

Diante do calor intenso e da baixa umidade, o Cemtec recomenda evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia e manter-se hidratado.

