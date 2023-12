Caminhoneiro de MS morre ao tombar carreta carregado de calcário em SP

Diego Garcia de Souza, 32, morador em Três Lagoas, morreu na madrugada de domingo (11) na rodovia Marechal Rondon, em Castilho (SP). Ele seguia em uma carreta carregada com calcário, quando ocorreu o acidente.

De acordo com informações do portal da Rádio Caçula, Diego perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu na grade de proteção da pista. Com o impacto, o veículo tombou às margens da avenida.

Uma das suspeitas é de que a vítima tenha dormido no volante. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo ficou destruído e a carga espalhada no chão.

