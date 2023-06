Homem morre e duas crianças ficam feridas em acidente na BR-060

Olímpio Motta Coelho Neto, de 36 anos, morreu na noite de ontem (11), após sofrer um acidente de trânsito, no quilômetro 308, da BR-060, em Campo Grande. Outras três pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, Olímpio conduzia um veículo sentido Campo Grande a Sidrolândia, mas não há detalhes de como ocorreu o acidente e também envolvimento de demais veículos. Os dois adultos e as duas crianças que ocupavam o automóvel ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas Olímpio morreu a caminho do hospital.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local realizando procedimentos de segurança.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde será investigado. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

