Para evitar colisão, motorista joga bitrem no acostamento e tomba veículo na MS-316

Motorista de uma carreta bitrem carregada com madeira tombou o veículo, nessa quarta-feira (13), na MS-316, entre os municípios de Paraíso das Águas e Costa Rica, após tentar evitar colisão.

Conforme informações do site BNC Notícias, o condutor seguia pela rodovia, mas não percebeu que à frente havia outro veículo parado por conta de problemas mecânicos. Para não bater na traseira do veículo, foi para o acostamento.

Nesse momento, o motorista perdeu o controle da direção e tomou a bitrem às margens da pista, espalhando a carga na vegetação. Apesar do susto, o homem não se feriu e o trânsito na região não ficou bloqueado.

