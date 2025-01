Caminhão reboque com 300kg de pasta base é maior apreensão do ano realizada pelo DOF em MS

Motorista, que é o proprietário da carreta, foi preso durante a ação policial.

Na tarde desta segunda-feira (20), uma Scania R124 branca acoplada a um Reboque Randon carregada com 300 quilos de pasta base de cocaína foi apreendida pelos policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na rodovia MS-156, área rural do município de Caarapó.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, quando deram a ordem de parada ao condutor. Questionado sobre o que transportava, disse que carregou o reboque com grãos de soja na cidade de Aral Moreira e que descarregaria em Caarapó.

Durante a vistoria na carga, os policiais perceberam uma alteração no assoalho, próximo aos eixos do reboque. Em uma busca minuciosa foi possível visualizar os volumes prensados.

Questionado sobre a droga encontrada no fundo falso do reboque o homem, de 38 anos de idade, permaneceu em silêncio. Ele foi preso durante a abordagem e a carga foi descarregada em uma cooperativa no município de Caarapó.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 15,3 milhões.

A ação realizada pelo0 DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

