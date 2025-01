Cadastramento e recadastramento para o passe escolar de Três Lagoas começou hoje

A partir do dia 21 de janeiro até 7 de fevereiro ficxa disponível o cadastramento/recadastramento de solicitações do passe escolar pelos estudantes da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino da Zona Urbana do Município, referente ao ano de 2025.

Os responsáveis interessados em cadastrar seus filhos devem comparecer ao Núcleo de Transporte Escolar da SEMEC, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, durante o período da campanha, portando os documentos listados abaixo:

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PASSE ESCOLAR

Comprovante de matrícula (Atestado Escolar);

Cópia do RG ou da certidão de nascimento do estudante;

Cópia do RG do responsável pelo estudante;

Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (inferior a 30 dias de vencimento) – Comprovantes válidos (contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contenham o endereço e nome do responsável, contrato de locação/comodato, devendo ser exigida documentação com data atualizada, ou seja, emitida em período menor que 1 (um) mês, exceto no caso de contrato de locação/comodato, que deve estar dentro do prazo de vigência);

Devolução do cartão do passe escolar para os que já são cadastrados.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.