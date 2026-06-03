Prefeitura homologa contrato de R$ 5,2 milhões para pavimentação em dois bairros de Campo Grande

Obras de pavimentação, drenagem e sinalização vão beneficiar os bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande homologou a contratação da Engenotec Construtora LTDA para executar obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, localizados no Complexo Tiradentes – Etapa A. O investimento previsto é de R$ 5,2 milhões.

A empresa foi declarada vencedora da Concorrência Eletrônica nº 005/2026, conforme publicação realizada nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A homologação foi assinada pela prefeita Adriane Lopes e segue as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021.

O projeto prevê a implantação completa da infraestrutura urbana nos dois bairros, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária.

Segundo a prefeita, a obra atende uma demanda antiga dos moradores da região. “Os moradores e lideranças comunitárias têm nos cobrado essas melhorias, e hoje damos mais um passo, levando infraestrutura e qualidade de vida para quem vive nesses parcelamentos”, afirmou.

As intervenções fazem parte de um conjunto de investimentos conduzidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para ampliar a urbanização e melhorar a mobilidade urbana na região sul da Capital.

Com a execução das obras, a expectativa é reduzir problemas recorrentes de poeira durante os períodos de estiagem e minimizar os impactos causados pelo acúmulo de água em dias de chuva, além de aumentar a segurança no trânsito e contribuir para a valorização dos imóveis da região.

O investimento integra o pacote de R$ 640 milhões destinado a obras de pavimentação e drenagem em Campo Grande até 2028.

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