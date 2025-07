Polícia conclui investigação sobre venda de motos adulteradas em Campo Grande

Grupo é suspeito de negociar veículos furtados por meio de redes sociais; oito motocicletas já foram apreendidas



Um esquema de venda de motocicletas furtadas e com sinais adulterados foi desmontado em Campo Grande, após mais de um ano de investigação. A operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) foi concluída na última quinta-feira (3), com a identificação de quatro envolvidos, entre eles um jovem de 20 anos apontado como o principal articulador do grupo.

O caso veio à tona em fevereiro de 2024, quando um comprador procurou a delegacia ao descobrir que a moto que havia adquirido por meio do Marketplace do Facebook era, na verdade, produto de furto. Exames periciais confirmaram a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, o que deu início às apurações.

Segundo a polícia, o líder do esquema utilizava perfis falsos nas redes sociais para atrair compradores. Ele não agia sozinho: outros três homens, com idades entre 22 e 28 anos, foram identificados como responsáveis pelas adulterações dos veículos antes da revenda.

A investigação já levou à apreensão de oito motos, todas negociadas de forma irregular. Há indícios de que ao menos outras 14 também tenham sido vendidas com sinais alterados, o que ainda está sendo apurado.

O principal suspeito foi preso no fim de junho, após pedido da autoridade policial ser aceito pela Justiça. Os quatro devem responder por associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo, crimes que podem resultar em até oito anos de prisão.

As motocicletas recuperadas passarão por análise para possível devolução às vítimas.

