Homem ligado a facção do Acre é preso em Campo Grande após cerco da Polícia Civil

Suspeito de três homicídios em Rio Branco foi localizado no Jardim Noroeste; ele tentou fugir pelo telhado no momento da prisão

Um homem de 25 anos, apontado como liderança de uma facção criminosa no Acre, foi preso na manhã desta sexta-feira (4) em Campo Grande, após ação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu no bairro Jardim Noroeste, onde o suspeito estava escondido.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado por uma série de roubos e por três homicídios cometidos com extrema violência em Rio Branco, entre 2022 e 2023. Todos os assassinatos ocorreram com uso de arma de fogo. Após os crimes, ele teria deixado o estado com receio de ser preso.

A investigação aponta que, desde 2023, o suspeito vivia em Campo Grande e atuava como elo entre a facção conhecida como Bonde dos 13 e grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas e armas no Paraguai.

A prisão foi feita durante cumprimento de sete mandados, com apoio da Delegacia de Homicídios do Acre. No momento em que os policiais chegaram ao local, o homem tentou fugir pelo telhado do imóvel, mas foi contido e preso.

Ele foi encaminhado a uma unidade prisional da Capital, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Acre deve solicitar o recâmbio do preso para Rio Branco, onde ele responderá pelos crimes cometidos.

