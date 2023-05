Uso Racional de Medicamentos: Saiba as consequências da automedicação

Em 5 de maio é celebrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, a data têm o intuito de conscientizar a população sobre a importância do uso de medicamentos de forma adequada e responsável e evitar a automedicação. Muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de sintomas, a prática da automedicação pode acarretar consequências graves a saúde.

Dados da Pesquisa de Automedicação do ICTQ (Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico), divulgada em 2022, apontam que 89% dos brasileiros usam medicamentos sem orientação médica.

Farmacêutico e coordenador da Assistência Farmacêutica do HRMS, Rodrigo Novais, destaca que o número é preocupante já que a prática pode trazer consequências graves como intoxicação e resistência aos remédios.

“Um problema comum é o uso excessivo de antibióticos que muitas pessoas usam para tratar sintomas simples, como dores de cabeça e resfriados. O uso indevido de antibióticos é uma das principais causas da resistência bacteriana, o que pode tornar as infecções mais difíceis de tratar”, alertou.

Segundo o especialista, a automedicação pode mascarar sintomas de doenças mais graves, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento adequado.

“É importante sempre buscar a orientação de um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento”, completou Rodrigo.

A automedicação era uma prática recorrente no passado, contudo, o levantamento do ICTQ aponta que o uso de medicamentos sem prescrição ainda é comum no Brasil.

Para o médico socorrista e diretor clínico do HRMS, Dr Alexandre Frizzo, as orientações que se tinham no passado não servem e nem devem ser adaptadas ao momento atua’.

“Os efeitos negativos de uma medicação nem sempre estão ligados a uma fatalidade, mas um descuido de quem usa tanto na quantidade quando no tempo de uso dessa medicação. Toda a automedicação é preocupante, devemos estar bem informados para fazer uso de medicamentos, sempre procurar orientação médica”, explicou.

A combinação inadequada também é um fator preocupante, visto que o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro.

Causas da automedicação

Conforme o Ministério da Saúde existem diversos fatores que influenciam nos autos índices de automedicações. Entre eles está a variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica, a facilidade de comercialização de remédios e a própria cultura e comodidade assimilada pela sociedade que vê na farmácia um local onde se vende de tudo.

Outro fator de influência é a grande variedade de informações médicas disponíveis, principalmente em sites, blogs e redes sociais.

Para evitar problemas causados pela automedicação é imprescindível estar atento à prescrição médica, dose e tempo e uso correto de remédios. Somente médicos e cirurgiões-dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios.

