Cachorros são encontrados mortos e em estado de decomposição após denúncia de vizinhos

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Porto Murtinho, distante a 473 quilômetros de Campo Grande, recebeu uma denúncia na tarde de quarta-feira (25), de moradores, sobre o crime de maus tratos por falta de cuidados com cachorros. Os agentes foram até o local, uma casa localizada em um bairro na cidade de Porto Murtinho, e confirmaram a denúncia.

Três cães, adultos e sem raça definida, foram encontrados no quintal da residência, sendo que dois já estavam mortos e em estado avançado de decomposição. O terceiro animal ainda estava vivo, porém um pouco debilitado.

A tutora dos cachorros, de 19 anos, é residente no local, porém estava viajando, e foi autuada administrativamente e multada em R$ 2.000,00. Ela também responderá pelo crime ambiental de maus tratos e, se condenada, poderá pegar pena de dois a cinco anos de reclusão.

O cão que sobreviveu, está sob cuidados de um médico veterinário e posteriormente poderá ser colocado à disposição para adoção.

