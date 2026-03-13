Caracol e Guia Lopes da Laguna recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral entre 16 e 20 de março

Eleitores poderão emitir, transferir ou regularizar o título durante ação do TRE-MS

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) realizará atendimentos itinerantes nas cidades de Caracol e Guia Lopes da Laguna entre os dias 16 e 20 de março. Durante a ação, será possível emitir o título de eleitor, solicitar transferência, regularizar a situação eleitoral e atualizar dados cadastrais.

Em Caracol, os atendimentos ocorrerão nos dias 16 e 17 de março, das 12h às 18h. O serviço será oferecido pela 17ª Zona Eleitoral, sediada em Bela Vista, em um posto instalado na Rodoviária de Caracol, localizada na Rua Maurílio Godoy, nº 983.

Já em Guia Lopes da Laguna, o atendimento acontecerá nos dias 19 e 20 de março, com funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 17h. Os serviços serão prestados na Carreta da Justiça, que ficará estacionada em frente à Prefeitura, na Rua Adalberto de Almeida, nº 208, na Vila Planalto.

A iniciativa faz parte do calendário de atendimentos itinerantes promovido pelo TRE-MS em diferentes regiões do Estado para facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais.

Os eleitores também podem verificar a situação do título pela internet, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na área de autoatendimento eleitoral, onde é possível consultar pendências, emitir certidões e atualizar informações cadastrais.

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