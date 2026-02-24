Agricultor filho de brasileiros desaparece e é possível vítima de sequestro do EPP

Almir Brum, de 32 anos, desapareceu na tarde do último sábado (21) em Caaguazú, cidade localizada a cerca de 150 km da fronteira com o Brasil. Filho de brasileiros, ele é agricultor e, segundo investigações, há suspeita de que tenha sido sequestrado pelo EPP (Exército do Povo Paraguaio).

O desaparecimento ocorreu enquanto Almir trabalhava no campo. Conforme relatado pelo pai, Valmir, o filho não dava notícias desde sexta-feira (20). Ao localizar a colheitadeira que Almir utilizava, Valmir percebeu que o veículo estava ligado, mas o filho não estava por perto. Próximo ao equipamento, foi encontrado um panfleto do EPP, aumentando a suspeita de sequestro.

Na segunda-feira (23), a Polícia do Paraguai informou que as buscas foram intensificadas, com o objetivo de localizar Almir vivo. A Polícia Nacional e as Forças Armadas do país estão auxiliando nas operações de resgate.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram